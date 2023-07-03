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12:55, 3 июля 2023Россия

Воронежский губернатор сообщил о пострадавших за время КТО

Воронежский губернатор Гусев сообщил о четырех пострадавших за время КТО

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

За время действия контртеррористической операции (КТО) в Воронежской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, в том числе один ребенок», — сказал глава области.

По словам Гусева, им выплатили по 100 тысяч рублей. Кроме того, отметил губернатор, повреждены более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы ЧВК «Вагнер».

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    Никита Абрамов
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