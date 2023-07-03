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01:26, 3 июля 2023Россия

В России назвали цель заявлений Запада о медленном наступлении ВСУ

Политолог Брутер: заявлениями о медленном наступлении ВСУ Запад усыпляет бдительность РФ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в разговоре с Ura.ru назвал цель заявлений западных стран о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется медленным темпом. По его словам, это делается для того, чтобы усыпить бдительность российских военных.

«Во-первых, они должны что-то сказать. Если они будут молчать, то будет еще хуже. В этих вопросах это очень опытные люди и никогда не молчат, когда нужно что-то сказать. Во-вторых, это в значительной степени пропаганда», — заявил он, подчеркнув, что таким образом Запад также пытается усыпить бдительность России.

Брутер добавил, что как бы не хотелось верить в то, что западные государства решатся пойти на переговоры с Россией, верить в это нельзя.

Ранее ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что действия ВСУ показывают, что они начали вторую волну контрнаступления. Он выразил уверенность в том, что в течение следующей недели украинские военные направят в бой свои резервы.

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    Марина Совина
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