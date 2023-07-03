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11:42, 3 июля 2023Россия

В российском регионе медведи напали на грибника и пастуха

В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника, им удалось спастись

Фото: Thomas Bonometti / Unsplash

В Башкирии медведи напали на грибника и пастуха в лесу. Об этом сообщает Минэкологии республики в Telegram-канале.

Хищник напал на грибника близ Хутора Торгаска в Ишимбайском районе. Медведь исцарапал россиянину спину и голову, а затем скрылся. Пострадавший смог сам вернуться домой и вызвать врачей, медики уже оказали ему помощь.

Второй инцидент произошел в Белорецком районе близ деревни Ахмерово — там медведь напал на пастуха, который ехал верхом на лошади. Россиянину удалось убежать от хищника верхом, несмотря на то, что медведь преследовал его некоторое время.

«Специалисты придерживаются мнения, что, если бы медведь стал "инициатором" конфликта, человек не смог бы уйти живым. Скорее всего,
грибник и хищник неожиданно и независимо друг для друга оказались в одном месте. В настоящее время проводится охота в целях регулирования численности медведя, который напал на грибника», — сообщили в министерстве.

Ранее в Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Пострадал 40-летний местный житель из села Онотка — он направлялся на лодке к берегу реки для сбора дикорастущего лука, где был атакован хищником.

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    Анастасия Шейкина
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