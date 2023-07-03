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02:02, 3 июля 2023Мир

В Совбезе России сравнили современный мир с Карибским кризисом

Медведев написал статью о тектоническом разломе мира и способах его преодоления
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: РИА Новости

Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своей статье для «Российской газеты».

По словам политика, фаза противостояния будет очень долгой. «Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться», — указал он. По мнению Медведева, миру грозит ядерный апокалипсис.

Он сравнил современный мир с Карибским кризисом. По мнению политика, Запад решил бороться с Россией. «Противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — подчеркнул он. Медведев призвал искать способы преодоления кризиса.

Также Медведев усомнился в вероятности найти компромисс между Россией и Западом. По его мнению, страны стремятся «поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов».

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    Марина Совина
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