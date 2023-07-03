Сотрудник рассказал о неудачной попытке ВСУ украсть музейное оружие в Мариуполе

Хранитель музея Мариуполя: ВСУ пытались украсть музейное оружие из дореволюционного сейфа

Хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин рассказал о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) украсть музейное оружие в Мариуполе. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Ладкин, в марте 2022 года украинские военные выломали решетку на одном из тыльных окон музея, влезли в помещения и взломали все имеющиеся в нем шкафы и сейфы. Однако один дореволюционный сейф, в котором хранилась коллекция холодного оружия, они открыть не смогли. Благодаря этому она не была похищена и уничтожена пожаром, который случился после.

При этом очевидцы рассказывали о том, что видели на улице украинских военных с коробками. «И у них даже из одной коробки выпала шашка. Подняли, спрятали, унесли», — отметил он, добавив, что часть экспозиции и фонда «вынесли до пожара».

Ранее Андрей Ладкин также сообщил, что бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) с 2014 по 2022 год оказывали давление на Мариупольский краеведческий музей