Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 3 июля 2023Бывший СССР

Сотрудник рассказал о неудачной попытке ВСУ украсть музейное оружие в Мариуполе

Хранитель музея Мариуполя: ВСУ пытались украсть музейное оружие из дореволюционного сейфа

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин рассказал о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) украсть музейное оружие в Мариуполе. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Ладкин, в марте 2022 года украинские военные выломали решетку на одном из тыльных окон музея, влезли в помещения и взломали все имеющиеся в нем шкафы и сейфы. Однако один дореволюционный сейф, в котором хранилась коллекция холодного оружия, они открыть не смогли. Благодаря этому она не была похищена и уничтожена пожаром, который случился после.

При этом очевидцы рассказывали о том, что видели на улице украинских военных с коробками. «И у них даже из одной коробки выпала шашка. Подняли, спрятали, унесли», — отметил он, добавив, что часть экспозиции и фонда «вынесли до пожара».

Ранее Андрей Ладкин также сообщил, что бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) с 2014 по 2022 год оказывали давление на Мариупольский краеведческий музей

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне стали рекордно много работать. Почему выросла длительность рабочей недели?

    Двое детей пропали из российского оздоровительного лагеря

    Сотрудник рассказал о неудачной попытке ВСУ украсть музейное оружие в Мариуполе

    Медведев назвал две причины вероятного ядерного апокалипсиса

    Медведев предрек противостояние с Западом на десятилетия

    Официантка раскрыла способ заставить грубых клиентов общаться вежливо

    Медведев высказался о контрнаступлении ВСУ

    Ким Кардашьян пришла на свадьбу подруги в обнажающем тело наряде

    Раскрыты потери ВСУ на луганском направлении

    В российском городе яхта снесла несколько катеров под салют и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости