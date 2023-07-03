На Оркнейских островах задумались о выходе из состава Великобритании

The Guardian: власти Оркнейских островов задумались о выходе из состава Великобритании

Власти Оркнейских островов, находящихся у севера Шотландии, задумались о выходе из состава Великобритании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как пишет издание, на островах решили изучить «альтернативные формы управления» и рассмотреть возможность стать самоуправляемой территорией Норвегии на совете, который пройдет 4 июля. Глава совета Оркнейских островов Джеймс Стокан заявил, что территория была «частью Скандинавского королевства гораздо дольше, чем частью Соединенного Королевства».

По мнению Стокана, жители островов чувствуют близость и культурную связь с Норвегией. Помимо этого, финансирование от правительств Лондона и Эдинбурга на душу населения на территории гораздо меньше, чем на Шетландских и Западных островах, заявил он.

До 1472 года острова находились под контролем Норвегии и Дании, однако позже были переданы Шотландии в качестве обеспечения приданого Маргарет Датской, которая вышла замуж за шотландского короля Якова III. С 1707 года после подписания Унии между Англией и Шотландией и образования Великобритании острова находятся под властью Британской короны.