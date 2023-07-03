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16:27, 3 июля 2023Россия

14-летнему российскому школьнику откусила нос собственная собака

В Башкирии 14-летнему школьнику откусила нос собственная собака

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Башкирии на 14-летнего школьника напала собственная собака и откусила ему нос. Глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал, что мальчику провели операцию по восстановлению органа, передает портал Ufa1.ru.

Он пояснил, что домашний питомец также повредил юному россиянину верхнюю губу. Ребенок перенес сложную операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии. Медики оценивают состояние школьника как удовлетворительное.

«Врачи РДКБ провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области», — отметил Рахматуллин.

После выписки мальчика направят в московский Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Там ему проведут еще одну пластическую операцию, пообещал глава башкирского Минздрава.

Он посоветовал взрослым провести с детьми профилактические беседы и предупредить их об агрессии со стороны животных.

В мае сообщалось, что в Волгограде домашняя собака напала на первоклассницу, которая играла в песочнице.

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    Анна Щербакова
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