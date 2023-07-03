Психолог объяснила желание уволиться после отпуска

Психолог Яушева: депрессия после отпуска может продлиться до двух недель

После отпуска настроение перед первым рабочим днем может испортиться, предупредила психолог Дарья Яушева. Желание уволиться после отдыха она объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

Послеотпускная депрессия, пояснила Яушева, может сопровождаться эмоциональным дискомфортом, подавленностью, печалью, отчаянием, тревогой и чувством вины. Также у человека может пропасть интерес к привычным занятиям. Помимо этого, добавила психолог, вышедшего из отпуска могут посещать мысли о том, что он не справится с работой или должен уволиться. Такое состояние бывает настолько сложным или труднопереносимым, что человека могут посещать суицидальные мысли.

Кроме того, продолжила Яушева, такую депрессию сопровождают психосоматические симптомы: состояние, похожее на простудное заболевание, тошнота, головокружение и так далее. «Нередки проблемы со сном, аппетитом и концентрацией внимания. Все это в норме может длиться до двух недель. Это период адаптации к изменившимся условиям», — сказала психолог. Она отметила, что, если такое состояние продлится дольше двух недель, стоит обратиться к специалисту.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина перечислила способы правильно подготовиться к отдыху. По ее словам, чтобы не волноваться о выполнении дел, нужно составить отдельный документ со списком всех задач и статусом их выполнения.