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18:30, 3 июля 2023Забота о себе

Психолог объяснила желание уволиться после отпуска

Психолог Яушева: депрессия после отпуска может продлиться до двух недель

Фото: Unsplash

После отпуска настроение перед первым рабочим днем может испортиться, предупредила психолог Дарья Яушева. Желание уволиться после отдыха она объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

Послеотпускная депрессия, пояснила Яушева, может сопровождаться эмоциональным дискомфортом, подавленностью, печалью, отчаянием, тревогой и чувством вины. Также у человека может пропасть интерес к привычным занятиям. Помимо этого, добавила психолог, вышедшего из отпуска могут посещать мысли о том, что он не справится с работой или должен уволиться. Такое состояние бывает настолько сложным или труднопереносимым, что человека могут посещать суицидальные мысли.

Кроме того, продолжила Яушева, такую депрессию сопровождают психосоматические симптомы: состояние, похожее на простудное заболевание, тошнота, головокружение и так далее. «Нередки проблемы со сном, аппетитом и концентрацией внимания. Все это в норме может длиться до двух недель. Это период адаптации к изменившимся условиям», — сказала психолог. Она отметила, что, если такое состояние продлится дольше двух недель, стоит обратиться к специалисту.

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    Александра Лисица
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