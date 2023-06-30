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15:34, 30 июня 2023Забота о себе

Россиянам перечислили способы правильно подготовиться к отпуску

Директор по персоналу Юлия Санина: перед отпуском нужно отключить рабочие чаты

Фото: Austin Distel / Unsplash

Чтобы полноценно отдохнуть в отпуске и не думать о работе, нужно заранее сделать несколько вещей, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. В беседе с «Известиями» она перечислила способы правильно подготовиться к отдыху.

По словам Саниной, чтобы не волноваться о выполнении дел, нужно составить отдельный документ со списком всех задач и статусом их выполнения. «В передаче дел важно отразить имена коллег, партнеров или клиентов, с кем вы взаимодействовали по этим задачам. Для экстренных ситуаций можно оставить контакт, по которому с вами можно связаться», — рекомендовала эксперт.

Кроме того, Санина посоветовала заранее уведомить коллег о своем отсутствии и указать, к кому и по каким вопросам обращаться в этот период, и отключить уведомления в рабочих чатах и почте. При этом в почте она рекомендовала поставить автоматический ответ с контактами человека, к кому можно обратиться. Если пренебрегать этим правилом, предупредила она, долгое отсутствие ответа может негативно сказаться на общении с партнерами или сотрудниками.

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    Александра Лисица
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