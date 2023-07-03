Пэрис Хилтон показала коляску Dior за сотни тысяч рублей

Модель Пэрис Хилтон прошла по улице с сыном в коляске бренда Dior за 436,5 тысячи рублей

Американская модель Пэрис Хилтон прошла по улице с сыном Феликсом в коляске люксового бренда Dior за сотни тысяч рублей. Соответствующие фото появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась серией снимков, сделанных во время прогулки с ребенком, на фоне сада. Звезда показала на них коляску сине-коричневого оттенка с логотипом упомянутого бренда, стоимость которой составляет 4,9 тысячи долларов (436,5 тысячи рублей).

Сама Хилтон примерила черную футболку с принтом, атласные леопардовые штаны, кроссовки и бейсболку. В качестве аксессуаров модель выбрала солнцезащитные очки, а волосы собрала в пучок.

В феврале Пэрис Хилтон повторила собственный культовый наряд 21-летней давности и привлекла внимание папарацци. Она появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с чокером и в туфлях на высоких каблуках со стразами.