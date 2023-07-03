Заместитель генсека СНГ назначен послом Казахстана в России

Заместитель генсека СНГ Даурен Абаев назначен новым послом Казахстана в России

Экс-заместитель генерального секретаря СНГ Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Отмечается, что Токаев подписал соответствующий указ. При этом РИА Новости обратило внимание, что на данный момент Абаев занимает пост заместителя генерального секретаря СНГ с мая, и информации о его отставке с этой должности пока не было.