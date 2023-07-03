В Венгрии отреагировали на планы Украины вступить в НАТО

Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО до конца конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на планы Украины вступить в НАТО до конца военного конфликта. Его слова приводит ТАСС.

В частности, глава ведомства ответил на вопрос, сможет ли Украина получить приглашение в альянс на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. По его словам, это невозможно, поскольку членство в НАТО страны, находящейся в состоянии войны, не обсуждается.

Он также заявил, что подавляющее большинство его европейских коллег выступают против включения этого вопроса в повестку дня.

Ранее Украине предложили варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО. Уточняется, что одна из опций может заключаться в переходе альянса к так называемой «защитной эскалации», когда он будет отвечать на удары Вооруженных сил России новыми поставками боеприпасов Украине.