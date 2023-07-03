Каждый второй россиянин признался в покупке подделок

CosmoVisa: каждый второй россиянин считает, что нарывался на подделки в 2023 году

Более половины россиян (57 процентов) признались, что с начала 2023 года они как минимум однажды были обмануты продавцами маркетплейсов и получили подделку, следует из результатов опроса сервиса онлайн-безопасности и защиты от мошенников в сегменте электронной торговли CosmoVisa. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего покупатели нарываются на неоригинальные товары именно по вине продавцов. Даже среди опрошенных, которые в той или иной степени лояльны к контрафакту, сознательно приобретал подделку лишь каждый второй (46 процентов).

Респонденты считают, что чаще всего недобросовестные продавцы предлагают поддельную одежду и обувь (так ответили 54 процента опрошенных), продукты питания (51 процент), косметику (47 процентов), парфюм (41 процент), игрушки (36 процентов) и гаджеты (32 процента). Реже, по мнению россиян, сбывают контрафактные автозапчасти (12 процентов) и ювелирные изделия (8 процентов).

Подавляющее большинство опрошенных заявили, что затрудняются самостоятельно отличить контрафакт от оригинала. Только 31 процент участников опроса считают, что им было легко выявить поддельную одежду. 22 процента без труда могли бы отличить от подделки оригинальную бытовую химию, 19 процентов — настоящие продукты питания, 18 процентов — косметику, 15 процентов — парфюм.

Как отмечают эксперты CosmoVisa, рынок подделок разросся в условиях санкций, так как в России разрешили параллельный импорт. Представители сервиса согласились с мнением большинства опрошенных, согласно которому отличить оригинал от подделки довольно трудно, — у каждого производителя свои особенности упаковки и маркировки, знать которые может только эксперт.

Чтобы избежать получения контрафакта, в CosmoVisa посоветовали покупать товары у проверенных продавцов, а также перед оформлением покупки проверить список официальных дистрибьюторов на сайте производителя. Кроме того, покупатель может запросить у продавца сертификат качества на товар.

Как выяснило агентства INFOLine, за 2022 год онлайн-торговля выросла почти на 40 процентов преимущественно за счет маркетплейсов. По мнению аналитиков, рост связан с торговлей контрафактом и реализацией подделок, которая получила развитие на фоне ограничений поставок в Россию. В INFOLine подчеркнули, что маркетплейсы перекладывают ответственность за товары на продавцов «без репутации и имени», которые не всегда готовы нести гарантийные и сервисные обязательства.