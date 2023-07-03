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04:42, 3 июля 2023Россия

Американского посла заметили подающей знаки Кремлю

РИА Новости: посла США Трейси заметили подающей знаки Кремлю из резиденции посла Британии
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посла США в России Линн Трейси заметили на балконе дома посла Великобритании в России на Софийской набережной напротив Кремля. Соответствующие фотографии оказались в распоряжении РИА Новости.

Москвич, который сделал фотографии, рассказал, что проезжал по Кремлевской набережной в четверг, 29 июня, когда в резиденции посла Британии проходил прием по случаю празднования Дня рождения короля. В этот момент он заметил Трейси, подающей какие-то знаки.

«На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», — сообщил он.

Позже мужчина внимательнее посмотрел на фотографии и убедился, что это Трейси. После этого он передал свои снимки журналистам.

Трейси прибыла в Москву 26 января. Она стала первой женщиной на посту диппредставителя США в России. Отмечалось, что Трейси планирует работать с властями России над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, а также расширением штата американского посольства.

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    Марина Совина
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