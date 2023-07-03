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13:02, 3 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали недостойное поведение военных

В Минобороны Украины заявили, что расследуют случаи недостойного поведения военных

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Минобороны Украины в рамках проверки проведет расследование случаев недостойного поведения военных из состава территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

«По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству», — отметил он.

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    Кристина Есикова
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