В России захотели запретить называть «зелеными» продукты без экосертификатов

Правительство одобрило запрет называть «зелеными» и «био» продукты без экосертификатов

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предполагающий введение запрета на использование маркировки «эко», «био» и «зеленый» для продуктов без подтверждения того, что товар произведен в соответствии с законом «Об органической продукции». Об этом сообщает со ссылкой на копию направленного в Госдуму 24 июня документа РБК.

Фактически это означает, что продукты с надписями «зеленый», «эко» и «био» намерены приравнять к органическим.

Уточняется, что в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили тот факт, что соответствующий документ уже одобрен и направлен в Государственную Думу.

РБК поясняет, что данные изменения призваны исключить риск введения россиян в заблуждение при покупке продуктов, не имеющих отношения к органическим. «Сегодня полки заполнены товарами с маркировками "эко", "био" и другими похожими наименованиями. Большой объем таких товаров создает трудности для потребителей идентифицировать сертифицированную органическую продукцию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России захотели запретить продавать овощи в сетках.