В Херсонской области рассказали о попытках ВСУ пересечь Днепр

Сальдо рассказал, что ВСУ пытаются небольшими группами пересечь Днепр у Антоновского моста

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки небольшими группами пересечь Днепр в районе Антоновского моста. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Противник с правого берега пытается дистанционно минировать подходы к нашим позициям на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках», — сообщил он.

По его словам, российские бойцы своевременно проводят разминирование и «отправляют на дно» плавсредства украинской армии. «Так, сегодня ночью на середине Днепра наши артиллеристы потопили лодку вместе с личным составом — не выплыл никто», — сказал Сальдо.

