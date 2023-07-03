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13:44, 3 июля 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о попытках ВСУ пересечь Днепр

Сальдо рассказал, что ВСУ пытаются небольшими группами пересечь Днепр у Антоновского моста

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки небольшими группами пересечь Днепр в районе Антоновского моста. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Противник с правого берега пытается дистанционно минировать подходы к нашим позициям на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках», — сообщил он.

По его словам, российские бойцы своевременно проводят разминирование и «отправляют на дно» плавсредства украинской армии. «Так, сегодня ночью на середине Днепра наши артиллеристы потопили лодку вместе с личным составом — не выплыл никто», — сказал Сальдо.

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    Алевтина Запольская
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