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14:11, 3 июля 2023Экономика

России предсказали снижение урожая из-за ухода иностранных производителей семян

Euroseeds заявила о рисках работы в России из-за требований локализации производства семян

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ассоциация производителей семян Euroseeds предупредила российского премьера Михаила Мишустина о возможных проблемах в работе из-за требований локализовывать производства и отчитываться Минсельхозу. С документом ознакомился «Коммерсантъ». Эксперты полагают, что возможный уход из России части производителей семян на фоне складывающейся ситуации может привести к снижению урожайности и росту цен.

Постановление с новыми требованиями, которое глава правительства подписал в мае, должно вступить в силу 1 сентября. Первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут объясняла решение необходимостью «убрать потребительское отношение» к российскому рынку со стороны европейских импортеров семян.

В самой ассоциации напомнили, что ее члены (Bayer, BASF, Corteva и другие производители семян) «на протяжении десятилетий проявляли приверженность российскому рынку», а новые правила локализации угрожают дальнейшей деятельности в стране, в том числе из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян.

По данным журналистов, за границей разрабатываются гибриды ржи, дающие урожай в среднем 7,5 тонны с 1 гектара, а у российских аналогов с того же гектара получается 4 тонны, поэтому возможные ограничения импорта угрожают будущим российским урожаям. Директор издания «Совэкон» Андрей Сизов добавил, что уход иностранцев приведет только к сокращению предложения семян и росту цен, а российские аграрии уже теряют доходы и сталкиваются с ростом себестоимости. По его словам, крупные компании тратят на разработку семян значительные средства, и просто так заставить их локализовать производство в России не получится.

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В Минсельхозе, напротив, заявили, что правила локализации производства семян простимулируют иностранцев к переходу от импорта к производственной и научной деятельности в России, а также усилят позиции местных селекционеров (занимаются выводом, выявлением и усовершенствованием сортов растений). В ведомстве уточнили «Интерфаксу», что дефицита семян, а также рисков его возникновения на российском рынке нет, к тому же некоторые крупные иностранные компании уже согласились работать по новым правилам.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о проработке вопроса о квотировании ввоза иностранных семян в Россию. По ее словам, российские власти встречались с представителями Ассоциации европейского бизнеса для обсуждения этого плана.

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    Дмитрий Воронин
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