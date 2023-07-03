В Госдуме дали совет Шольцу после его слов о Крыме

Депутат Шеремет посоветовал Шольцу не спекулировать на теме Крыма и «прикусить язык»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал канцлеру ФРГ не спекулировать на тему Крыма после его слов о полуострове. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Ранее Шольц заявил, что во времена СССР Украина уже являлась самостоятельным государством, в состав которого входил Крым. Политик также назвал полуостров частью Украинской ССР.

«Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается. Крым исторически и по праву всегда принадлежал и тяготел к России», — сказал депутат.

Он добавил, что в 1954 году УСССР получила Крым незаконно и с грубым нарушением советского законодательства чисто формально.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, реагируя на намерения Киева разместить ракеты близ Крыма, заявил, что такими словами Украина создает для своих союзников ложную картину.