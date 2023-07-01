Депутат Белик назвал ложной картиной планы Киева разместить ракеты на границе с Крымом

Словами о размещении ракет на границе с Крымом Киев создает для своих союзников ложную картину. Об этом, реагируя на угрозу Украины, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно встретились и обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий. Украинские военные, по данным издания, представили Бернсу план, согласно которому предлагается вернуть значительную часть территорий к осени, разместить артиллерию и ракетные системы на границе с Крымом и только затем начать переговоры с Москвой.

«Зеленский в вопросе с Крымом рисует для Запада ложную картину. Уверен, что западные спонсоры способны распознать обман и украинскую аферу», — отреагировал на эти данные парламентарий. Белик назвал позерством и попыткой обмануть западных политиков планы президента Украины разместить ракеты у Крыма.

Белик также указал на неудачи Украины при попытке контрнаступления. Он подчеркнул, что первый авангард Вооруженных сил Украины (ВСУ) был отброшен или разгромлен на некоторых участках фронта, противник не смог пройти линию российской обороны.

Ранее экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ заранее спланировали подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым.