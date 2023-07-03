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12:46, 3 июля 2023Ценности

65-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

65-летняя актриса Шэрон Стоун показала внешность без макияжа

Фото: @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 65-летняя знаменитость позирует, облокотившись о черную тумбу, в полосатой майке и сером фартуке. При этом видно, что на лице звезды фильма «Основной инстинкт» отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены в расслабленную прическу.

Публикация набрала почти 28 тысяч лайков. Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Нам нравится, что не красишься и при этом выглядишь очень молодо», «Идеальная женщина», «Как же ты прекрасна!», «Выглядеть в таком возрасте молодой и красивой — большой труд», «Красотка!» — высказывались они.

В мае Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру на откровенном фото. Телезвезда сфотографировалась в зеркале, расположенном в ванной комнате в ее особняке в Майами. Знаменитость позировала боком в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета.

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    Мария Винар
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