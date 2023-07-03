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17:19, 3 июля 2023Культура

Съемки сериала «Белый лотос» приостановили из-за забастовки сценаристов

NME: съемки нового сезона сериала «Белый лотос» приостановили из-за забастовки сценаристов

Кадр: сериал «Белый лотос»

Съемки третьего сезона сериала «Белый лотос» приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом пишет NME.

Один из актеров шоу, Том Холландер, подтвердил, что действие нового сезона будет происходить в Азии. Он также отметил, что производство сериала на данный момент находится на паузе. Холландер добавил, что создатель шоу Майк Уайт также приостанавливает производство шоу, потому что не хочет, чтобы его исключили из Гильдии сценаристов.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Ранее телезвезда Ким Кардашьян опубликовала пост и разозлила бастующих сценаристов.

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