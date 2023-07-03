В США обратили внимание на попытки Европы обрести автономию от НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки призвать европейских лидеров повысить траты на оборону ради обретения стратегической автономии Евросоюза от НАТО. Причина тому — нестабильность внешней политики США, из-за чего Европа опасается ситуации, при которой не сможет дать агрессору отпор, несмотря на принятые принципы коллективной безопасности. О попытках ЕС избавиться от военной зависимости пишут обозреватели журнала Foreign Policy.
В апреле этого года Макрон предостерег входящие в НАТО европейские страны от вовлечения в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня. Он отмечал, что «союзничество Европы и США не обязывает ЕС быть вассалами Вашингтона», и поэтому Европа должна следовать собственным интересам, не ввязываясь в ненужные ей конфликты.
Однако Париж встретил сопротивление со стороны стран Центральной и Восточной Европы, которые упорно считают США главным гарантом собственной безопасности, при этом обвиняю Францию в попытках перехватить лидерство. При этом США, как основной спонсор и член НАТО, выступают за рост оборонных трат до 2 процентов от ВВП каждого участника блока, но с той оговоркой, что эти деньги фактически должны тратиться в пользу американского ВПК, что лишь усиливает трения между Европой и США.
«Польша, например, считает трансатлантический альянс лучшим способом обеспечения своей безопасности или безопасности Европы, даже если это означает отказ от части суверенитета [в пользу] США. Французы считают, [что] возможность защищать Францию и другие страны — значит иметь конкурентные возможности и определенную степень автономии», — заявила старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Селия Белин.
Ранее стало известно, что НАТО оказывает давление на правительство Канады ради повышения оборонных бюджетов до общей планки в два процента от ВВП из-за огромных трат на помощь Украине и военной угрозы России в Европе и Арктике.