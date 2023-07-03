В США обратили внимание на попытки Европы обрести автономию от НАТО

FP: Париж предпринимает попытки повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки призвать европейских лидеров повысить траты на оборону ради обретения стратегической автономии Евросоюза от НАТО. Причина тому — нестабильность внешней политики США, из-за чего Европа опасается ситуации, при которой не сможет дать агрессору отпор, несмотря на принятые принципы коллективной безопасности. О попытках ЕС избавиться от военной зависимости пишут обозреватели журнала Foreign Policy.

В апреле этого года Макрон предостерег входящие в НАТО европейские страны от вовлечения в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня. Он отмечал, что «союзничество Европы и США не обязывает ЕС быть вассалами Вашингтона», и поэтому Европа должна следовать собственным интересам, не ввязываясь в ненужные ей конфликты.

Однако Париж встретил сопротивление со стороны стран Центральной и Восточной Европы, которые упорно считают США главным гарантом собственной безопасности, при этом обвиняю Францию в попытках перехватить лидерство. При этом США, как основной спонсор и член НАТО, выступают за рост оборонных трат до 2 процентов от ВВП каждого участника блока, но с той оговоркой, что эти деньги фактически должны тратиться в пользу американского ВПК, что лишь усиливает трения между Европой и США.

«Польша, например, считает трансатлантический альянс лучшим способом обеспечения своей безопасности или безопасности Европы, даже если это означает отказ от части суверенитета [в пользу] США. Французы считают, [что] возможность защищать Францию ​​​​и другие страны — значит иметь конкурентные возможности и определенную степень автономии», — заявила старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Селия Белин.

Ранее стало известно, что НАТО оказывает давление на правительство Канады ради повышения оборонных бюджетов до общей планки в два процента от ВВП из-за огромных трат на помощь Украине и военной угрозы России в Европе и Арктике.