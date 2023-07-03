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06:12, 3 июля 2023Россия

Российские военные нанесли ракетные удары по ВСУ на трех направлениях

Минобороны России: группа «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трех направлениях

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Его слова приводитРИА Новости.

Астафьев сообщил, что группа «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Он добавил, что расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ возле Предтечино. В свою очередь артиллерия уничтожила украинский склад боеприпасов под населенным пунктом Красное.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском, самоходную гаубицу «Гвоздика» в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе поселка Острое.

Ранее Астафьев рассказал, что российские военные уничтожили станцию связи Starlink. Это произошло на соледаро-артемовском направлении.

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    Марина Совина
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