Минобороны России: группа «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трех направлениях

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Его слова приводитРИА Новости.

Астафьев сообщил, что группа «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Он добавил, что расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ возле Предтечино. В свою очередь артиллерия уничтожила украинский склад боеприпасов под населенным пунктом Красное.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском, самоходную гаубицу «Гвоздика» в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе поселка Острое.

Ранее Астафьев рассказал, что российские военные уничтожили станцию связи Starlink. Это произошло на соледаро-артемовском направлении.