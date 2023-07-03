В ДНР рассказали о попытках прорыва ВСУ на двух направлениях

Советник главы ДНР Гагин: ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться в Донбассе и Запорожье

За последние сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на донецком и запорожском направлениях, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Украинские части, по его словам, совершили активные попытки прорыва с участием диверсионно-разведывательных и бронегрупп. «При этом он был везде отброшен и серьезных результатов не получил», — указал Гагин.

Он усомнился в том, что Киев сможет достичь существенных успехов до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. «Хотя чем удивить нас у них еще есть: у них до сих пор еще есть техника, у них до сих пор еще большое количество личного состава», — резюмировал советник врио главы ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».