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09:44, 3 июля 2023Среда обитания

Определены города России с подорожавшей «вторичкой»

«Этажи»: вторичное жилье в июне сильнее всего подорожало в Нижнем Новгороде

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За июнь среди российских городов-миллионников вторичное жилье больше всего подорожало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Аналитики определили, что за месяц стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Новгороде поднялась на один процент. Вторую строчку рейтинга разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск с динамикой в 0,7 процента. Топ-3 списка замкнули Волгоград и Самара, где «вторичка» подорожала на 0,6 процента.

На четвертой позиции рейтинга расположились Казань, Москва и Санкт-Петербург с ростом а 0,5 процента. Ниже в списке оказались Уфа (рост на 0,3 процента), Екатеринбург и Краснодар (0,2 процента), а также Новосибирск и Красноярск (0,1 процента).

Ранее эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, что по итогам апреля в 60 из 70 городах России с населением свыше 300 тысяч человек выросли цены на вторичное жилье. За месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 1,8 процента, достигнув 100,5 тысячи рублей.

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    Нина Ташевская
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