Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:57, 3 июля 2023Среда обитания

Африканская страна решила снять мораторий на вырубку деревьев

Bloomberg: отмена моратория на вырубку деревьев может привести к сокращению лесов в Кении

Фото: Baz Ratner / Reuters

В Кении решили снять пятилетний мораторий на вырубку деревьев. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Уильям Руто, сообщает Bloomberg.

За пять лет, что действовал запрет, объем лесного покрова в стране вырос на пять процентов, до 8,8 процента от территории восточноафриканской страны. Снятие моратория позволит создать рабочие места и возродить деревообрабатывающую промышленность, заявил Руто. Однако экологи предупреждают, что у правительства мало возможностей контролировать заготовку деревьев и площадь лесов в регулярно испытывающей засуху стране может сократиться.

Материалы по теме:
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону. Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону.Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
22 июня 2023
В США решили варить пиво из канализационной воды. Почему новый метод спасет планету?
В США решили варить пиво из канализационной воды.Почему новый метод спасет планету?
29 июня 2023

Ранее власти Кении запланировали в течение 7 лет высадить 15 миллиардов деревьев. В правительстве считают, что это приведет к восстановлению 10,6 миллиона гектаров деградированных земель и увеличит площадь лесных насаждений до 30 процентов территории страны. Однако, по мнению консультанта по охране окружающей среды из Найроби Наменьи Даниэля Набури, на фоне отмены моратория незаконные вырубки в стране только увеличатся, а биоразнообразие сократится, что приведет к изменению климата.

Крупнейший производитель спиртных напитков в мире британская компания Diageo предупредила, что нерегулярные осадки и засуха угрожают миру дефицитом воды и, как следствие, проблемам для изготовителей алкоголя. Представители концерна заявили, что в 2022 году в мире насчитывалось 43 предприятия, расположенных в районах с дефицитом воды, среди них — производители джина Tanqueray, пива Guinness и ликера Baileys Irish Cream.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Германия объявила о новых поставках западных танков для Киева

    В НАТО забили тревогу из-за превосходства России в Арктике

    Напавшие на российских полицейских отец и сын предстанут перед судом

    В НАТО сравнили контрнаступление Украины с высадкой союзников в Нормандии

    Посла США в России пустили к обвиненному в шпионаже Гершковичу

    Девять россиян отравились медвежатиной

    В ВСУ заявили об угрозе наступления на Часов Яр

    «Челси» расстанется с Бабой

    Врач назвала россиянкам приводящую к морщинам прическу

    Застрявшим в пробке на Крымском мосту туристам вернут потраченные деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости