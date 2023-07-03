Африканская страна решила снять мораторий на вырубку деревьев

Bloomberg: отмена моратория на вырубку деревьев может привести к сокращению лесов в Кении

В Кении решили снять пятилетний мораторий на вырубку деревьев. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Уильям Руто, сообщает Bloomberg.

За пять лет, что действовал запрет, объем лесного покрова в стране вырос на пять процентов, до 8,8 процента от территории восточноафриканской страны. Снятие моратория позволит создать рабочие места и возродить деревообрабатывающую промышленность, заявил Руто. Однако экологи предупреждают, что у правительства мало возможностей контролировать заготовку деревьев и площадь лесов в регулярно испытывающей засуху стране может сократиться.

Ранее власти Кении запланировали в течение 7 лет высадить 15 миллиардов деревьев. В правительстве считают, что это приведет к восстановлению 10,6 миллиона гектаров деградированных земель и увеличит площадь лесных насаждений до 30 процентов территории страны. Однако, по мнению консультанта по охране окружающей среды из Найроби Наменьи Даниэля Набури, на фоне отмены моратория незаконные вырубки в стране только увеличатся, а биоразнообразие сократится, что приведет к изменению климата.

Крупнейший производитель спиртных напитков в мире британская компания Diageo предупредила, что нерегулярные осадки и засуха угрожают миру дефицитом воды и, как следствие, проблемам для изготовителей алкоголя. Представители концерна заявили, что в 2022 году в мире насчитывалось 43 предприятия, расположенных в районах с дефицитом воды, среди них — производители джина Tanqueray, пива Guinness и ликера Baileys Irish Cream.