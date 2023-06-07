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20:52, 7 июня 2023Среда обитания

Крупнейший производитель алкоголя в мире столкнулся с глобальной проблемой

Производитель алкоголя Diageo обеспокоился проблемой дефицита воды из-за изменения климата

Фото: Günter Lenz / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Крупнейший производитель спиртных напитков в мире, британская компания Diageo, столкнулся с глобальной проблемой изменения климата, представляющей угрозу ее благополучию. Об этом сообщает Bloomberg.

В Diageo обеспокоились тем, что такие проявления изменения климата, как нерегулярные осадки и засуха, приводят к дефициту воды — незаменимому ингредиенту каждого из производимых алкогольных напитков. Так, доля воды в пиве составляет более 90 процентов, а в крепком спиртном — более 60 процентов. При этом другие составляющие, виноград и зерно, также зависят от воды, так как нуждаются в поливе.

Руководитель отдела по устойчивому развитию водных ресурсов, окружающей среды и сельского хозяйства организации Майкл Александер заявил, что в 2022 году в мире насчитывалось 43 предприятия, расположенных в районах с дефицитом воды. Он отметил, что это представляет значительный риск для производителя джина Tanqueray, пива Guinness и ликера Baileys Irish Cream.

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Согласно отчету компании, за 2022 год компания использовала в своей деятельности 17,52 миллиарда литров воды. Diageo взяла на себя обязательство повысить эффективность водопользования на 40 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года в районах, где наблюдается самый сильный дефицит воды, и на 30 процентов — по всем остальным направлениям.

В мае стало известно о том, что Европе предрекли засуху и войны за доступ к водным ресурсам. По данным журналистов издания Politico, конфликт из-за воды уже спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой.

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    Полина Кислицына
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