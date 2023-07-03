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20:21, 3 июля 2023Среда обитания

Арендаторов жилья бросились выселять из него через суд

Hürriyet: собственники квартир в Турции бросились выселять арендаторов через суд

Фото: Mathias Reding / Unsplash

В Турции собственники жилья бросились выселять арендаторов через суд. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По словам источника, суды практически завалены исками, в которых арендодатели требуют выселить своих квартиросъемщиков. Причиной сильного роста подобных заявлений стала высокая инфляция.

В данный момент квартиру можно сдать за 15-20 тысяч лир (примерно от 58,3 до 68,4 тысячи рублей), однако тот, кто заселился в нее несколько лет назад, платит в разы меньше — 4 тысячи лир (около 13,6 тысячи рублей). При этом, согласно турецкому законодательству, плату за аренду жилья в год можно повысить не более чем на 25 процентов.

Чтобы выселить квартиросъемщика, необходимо подать иск с обоснованием потребности владельца в объекте недвижимости. Эксперты отмечают, что из-за большой нагрузки на суды и специалистов, решающих подобные вопросы, судебные процессы могут затянуться на срок до четырех лет.

В июне стало известно о том, что в Турции продлили ограничение на рост платы за съем квартир, которую можно будет поднять не более чем на 25 процентов. По словам министра юстиции страны Йылмаза Тунча, ограничение будет действовать год начиная со 2 июля 2023-го.

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    Полина Кислицына
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