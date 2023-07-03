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20:39, 3 июля 2023Ценности

Назван правильный способ чистки стиральной машины

Сотрудники Beko посоветовали чистить стиральную машину один раз в два-три месяца

Фото: Félix KHADRI / Unsplash

Эксперты бренда бытовой техники Beko назвали правильный способ чистки стиральной машины. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Специалисты рассказали, что полноценно очищать устройство необходимо один раз в два-три месяца. «Регулярно очищая машину, вы можете предотвратить образование плесени, бактерий и запахов», — заявили они.

В первую очередь сотрудники компании рекомендовали для чистки внутренней части барабана использовать таблетку для удаления накипи, которую нужно загрузить в отсек для моющих средств и затем запустить стирку при температуре 70 градусов. «По окончании цикла протрите внутреннюю часть машины тканью, чтобы удалить лишнюю воду», — пояснили они.

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Чтобы избавиться от пыли и налета с резиновых уплотнителей, собеседники издания посоветовали протирать их смоченной в мыльной воде тряпкой. Если грязь в некоторых местах останется, то лучше прибегнуть к зубной щетке. В то же время собеседники издания настоятельно рекомендовали очищать отсек для моющих средств после каждых четырех-пяти стирок. «Убедитесь, что стиральная машина выключена, выньте отсек и промойте его теплой водой. Используйте зубную щетку, чтобы добраться до углов ящика и фурнитуры», — уточнили эксперты.

В заключение они предупредили о необходимости регулярной чистки фильтра, который расположен в нижней правой части стиральной машины. По их мнению, это следует делать, чтобы защитить насос для слива воды от возможного повреждения сторонними предметами, например, монетами или пуговицами.

В июне основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавления от желтых пятен на подушке. По словам Хэнли, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки.

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    Мария Винар
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