Назван правильный способ чистки стиральной машины

Сотрудники Beko посоветовали чистить стиральную машину один раз в два-три месяца

Эксперты бренда бытовой техники Beko назвали правильный способ чистки стиральной машины. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Специалисты рассказали, что полноценно очищать устройство необходимо один раз в два-три месяца. «Регулярно очищая машину, вы можете предотвратить образование плесени, бактерий и запахов», — заявили они.

В первую очередь сотрудники компании рекомендовали для чистки внутренней части барабана использовать таблетку для удаления накипи, которую нужно загрузить в отсек для моющих средств и затем запустить стирку при температуре 70 градусов. «По окончании цикла протрите внутреннюю часть машины тканью, чтобы удалить лишнюю воду», — пояснили они.

Чтобы избавиться от пыли и налета с резиновых уплотнителей, собеседники издания посоветовали протирать их смоченной в мыльной воде тряпкой. Если грязь в некоторых местах останется, то лучше прибегнуть к зубной щетке. В то же время собеседники издания настоятельно рекомендовали очищать отсек для моющих средств после каждых четырех-пяти стирок. «Убедитесь, что стиральная машина выключена, выньте отсек и промойте его теплой водой. Используйте зубную щетку, чтобы добраться до углов ящика и фурнитуры», — уточнили эксперты.

В заключение они предупредили о необходимости регулярной чистки фильтра, который расположен в нижней правой части стиральной машины. По их мнению, это следует делать, чтобы защитить насос для слива воды от возможного повреждения сторонними предметами, например, монетами или пуговицами.

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