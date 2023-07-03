Раскрыт правильный способ мытья головы

Бьюти-блогерша Афсенна посоветовала растирать шампунь между ладоней перед мытьем головы

Бьюти-блогерша Афсенна (фамилия неизвестна) раскрыла правильный способ мытья головы. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 770 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @afsennah заявила, что зачастую люди неправильно очищают волосы, поскольку сразу наносят на них шампунь. Для качественного ухода за локонами она посоветовала сначала растереть шампунь между ладоней до появления пены, а затем промыть руками кожу головы. «Таким образом ваш шампунь будет равномерно распределяться, и волосы станут жирниться реже», — объяснила она.

Пользователи сети оценили рекомендацию автора ролика в комментариях. «Я именно так и делаю, и этот метод действительно работает лучше», «Как мне повезло, что я нашел ваш аккаунт», — высказались они.

В мае блогерша Эбби Юнг показала правильную позу для мытья головы. Девушка посоветовала в домашних условиях мыть волосы, наклонив голову. В такой позе намного удобнее промывать каждую прядь, утверждала автор ролика.