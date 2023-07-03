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00:52, 3 июля 2023Россия

Российский дипломат заявил о превращении зерновой сделки в коммерческий проект

Дипломат Гатилов: зерновая сделка превратилась из гуманитарного проекта в коммерческий

Фото: Pixabay

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью «Известиям» рассказал, что зерновая сделка перестала быть гуманитарным проектом, превратившись вместо этого в коммерческий.

«Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект», — заявил он.

По словам дипломата, теперь она используется для отправки продовольствия в государства с высоким уровнем доходов, в том числе страны Евросоюза. Он подчеркнул, что при этом нуждающиеся страны получают лишь малую долю гуманитарных грузов, не превышающую три процента от общего количества. Гатилов добавил, что Украина, в свою очередь, использует коридоры, по которым проходя корабли, для атаки российских военных с помощью морских беспилотников.

Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна. По его мнению, Россия и без соглашения поможет своим странам-партнерам, нуждающимся продовольствии.

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    Марина Совина
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