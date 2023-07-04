В Лондоне возобновили расследование погубившего карьеру Бориса Джонсона дела

Полиция Лондона возобновила расследование дела, из-за которого Джонсон ушел в отставку

Лондонская полиция возобновила расследование нарушений правил самоизоляции во время пандемии COVID-19 в штаб-квартире Консервативной партии, следователи начнут новое расследование по факту таких же мероприятий в парламенте. Об этом пишет Reuters.

Полиция заявила, что новые материалы, переданные правительством после изучения дневника бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, «не соответствуют критериям для дальнейшего расследования».

Ранее МВД страны утверждало, что Джонсон нарушил правила изоляции еще раз, принимая родственников и друзей в Чекерсе — своей премьерской резиденции — во время пандемии. Информация о визитах в резиденцию бывшего премьер-министра была обнаружена в его официальном дневнике адвокатами, финансируемыми правительством.

Они подняли этот вопрос перед старшими должностными лицами в офисе кабинета министров, которые затем передали дело в полицию, как они обязаны были сделать в соответствии с кодексом о государственной службе, а также в комитет по привилегиям, который расследует, лгал ли Джонсон общинам по поводу Partygate.

Летом 2022 года правительство Великобритании за несколько дней покинули около 50 политиков. Недовольство Джонсоном и его правительством связано с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к мужчинам, а также скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020–2021 годах, в которых участвовал сам Джонсон. Расследование фактически погубило карьеру политика, и он был вынужден уйти в отставку.