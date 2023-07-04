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10:17, 4 июля 2023Бывший СССР

Военный ВСУ сравнил текущие бои с горячей фазой в Артемовске

CNN: военный ВСУ сравнил столкновения на юге Украины с горячей фазой боев в Артемовске

Фото: РИА Новости

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Легион сравнил текущие столкновения на юге Украины с горячей фазой боев в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова передает телеканал CNN.

«Легион сообщил CNN, что боевые действия в этом районе были сравнимы с "тем, на что это было похоже в Бахмуте во время самой горячей фазы"», — говорится в публикации.

Кроме того, боец ВСУ рассказал, что из-за плотности минных полей украинская армия может передвигаться только «от дерева к дереву». Как утверждает Легион, он никогда не видел такого количества мин за все годы службы.

Ранее сообщалось, что минные поля и протяженность фронта препятствуют ВСУ развить наступление. Как отмечалось, это заставило Киев рассредоточить свои ограниченные силы. Также проблемой для украинских войск стали российские ударные вертолеты и самолеты.

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    Кристина Есикова
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