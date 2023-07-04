Россиянам описали ситуации для оплаты коммуналки заранее

Эксперт по ЖКХ Москвина: оплатить коммуналку заранее нужно при длительном отъезде

Оплатить коммунальные услуги заранее можно и нужно перед длительным отъездом. Ситуации для погашения счетов за воду, газ и свет авансом описала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина, пишет «ФедералПресс».

«Если вы уезжаете, например, на дачу на все лето и по приезде не хотите застать отсутствие электричества и судебных приставов в дверях, то можно оплатить коммуналку авансом на два-три месяца вперед», — рассказала эксперт. В противном случае собственники квартир рискуют оказаться в списке должников.

Предварительную оплату придется проводить по средним начислениям. Потом управляющая компания проведет перерасчет по фактическим показателям счетчиков — для этого необходимо предоставить справку, подтверждающую долгое отсутствие. «Если в квартире есть приборы учета, то достаточно провести все оплаты по ним — там все чисто и прозрачно», — добавила Москвина.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что установка счетчиков на воду поможет россиянам сэкономить на оплате ЖКХ почти в два раза. Кроме того, приборы учета стимулируют жильцов к разумному потреблению ресурсов.