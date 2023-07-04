Раскрыт способ улучшить развитие речи у ребенка

Cerebral Cortex: невербальные звуки улучшают развитие речевых центров мозга у младенцев

Нейробиологи Ратгерского университета в США раскрыли способ, с помощью которого можно улучшить развитие речи у ребенка. Они продемонстрировали, что звуки разной частоты и интенсивности, которые слышит младенец, имеют важное значение для распознавания слогов в беглой речи. Результаты исследования опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В настоящий момент имеются убедительные доказательства того, что краткие звуковые сигналы, а не только музыка или речь анализируются развивающимся мозгом младенца и способствуют формированию нейронных сетей, задействованных в обработке речи. В новой работе было экспериментально продемонстрировано, что серия звуков, которые младенец слышит по крайней мере раз в неделю в течение шести недель, помогает тому, что ребенок начинает более точно распознавать слоги и быстрее развивает способность к речи к 12 и 18 месяцам.

Прежде чем дети начинают говорить, их мозг учится распознавать отдельные слоги в речи других людей. Эта способность различать звуки и слоги длительностью до несколько десятков миллисекунд называется быстрой слуховой обработкой (англ. rapid auditory processing, RAP). Младенцы таким образом учатся сегментировать речевой поток на небольшие слоговые единицы, которые кодируются в височных областях мозга, представляя своего рода «ментальный словарь». Однако у некоторых детей развивается генетически опосредованный дефицит RAP, что приводит к трудностям в овладении языком.

В исследовании приняли участие 20 младенцев в возрасте четырех месяцев, которые вошли в группу пассивного звукового воздействия, и 83 младенца, составивших контрольную группу для сравнения. Каждый ребенок из первой группы посещал лабораторию один раз в неделю в течение 6 недель подряд. Их помещали в кресло между левым и правым динамиками на одинаковом расстоянии, где они прослушали неречевые пары звуков с разной частотой и интенсивностью, разделенными интервалами с длительностью, важной для обработки речи. Запись ЭЭГ проводили при каждом последующем посещении в возрасте 7, 9, 12 и 18 месяцев.

Известно, что быстрая слуховая обработка зависит от синхронизации тета-волн (частота 5-10 герц) головного мозга между левой (LAC) и правой (RAC) частями слуховой коры. Результаты показали, что по сравнению с контрольной группой группа пассивного звукового воздействия продемонстрировала более зрелую и эффективную обработку, проявляя меньшую синхронность тета-фазы. Кроме того, модулирующий эффект звукового воздействия на синхронность тета-фазы в возрасте 7 и 9 месяцев влиял на языковые показатели в возрасте 12 и 18 месяцев.

Исследование представляет собой основу для разработки различных инструментов для улучшения здоровья мозга. Ведущий автор работы Эйприл Бенасич, специалист по ранней пластичности мозга, основала компанию RAPT Ventures, Inc. (RVI), которая недавно выпустила свой первый продукт RAPTbaby Smarter Sleep Sound Machine, предназначенный для создания успокаивающей и когнитивно благоприятной звуковой среды для младенцев и детей младшего возраста.