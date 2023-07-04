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06:13, 4 июля 2023Бывший СССР

Аргентинский журналист заявил о бомбежке ВСУ домов с детьми

Создатель Data Urgente Сальгадо: ВСУ бомбили дома с надписью «Дети» в Донбассе

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети. Об этом сообщил РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо.

«Я часто видел на домах, которые находились в зоне бомбежки, таблички с надписью "Дети"», — заявил он. Однако, утверждает он, здания были разрушены.

Отмечается, что Сальгадо работал над мини-сериалом «Танго свободы в Луганске», в котором отражались свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года. Журналист отметил, что детская тема самой тяжелой во время работы над проектом.

Ранее ООН, согласно докладу специального представителя генсека всемирной организации по вопросу детей и вооруженных конфликтов, признала армию России нарушителем прав детей. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военнослужащие рисковали для спасения детей из-под обстрелов ВСУ.

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    Марина Совина
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