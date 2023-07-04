Маск снова стал самым богатым человеком

Bloomberg: Маск стал самым богатым человеком в мире, заработав 234 миллиардов долларов

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск по итогам первого полугодия 2023-го вновь стал самым богатым человеком в мире версии Bloomberg. За шесть месяцев он увеличил свой капитал до 234 миллиардов долларов.

Агентство отмечает, что рост капитала Маска продолжается: 3 июля акции Tesla выросли на 6,9 процента, что принесло предпринимателю еще 13 миллиардов долларов.

На втором месте рейтинга, как и прежде, оказался владелец LVMH Бернар Арно с доходом месте 200 миллиардов долларов, а тройку лидеров замыкает американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос с 154 миллиардами.

Вслед за Маском по заработку идет владелец Meta Platforms Марк Цукерберг — к июню его состояние выросло на 58,9 миллиардов долларов и теперь составляет 104 миллиарда. Цукерберг занимает девятое место в рейтинге богатейших людей мира.

Главным неудачником полугодия стал Карл Айкан, чье состояние сократилось на 57 процентов (13,4 миллиарда долларов). Однако в абсолютных числах антирекорд принадлежит индийскому бизнесмену Гуатаму Адани, потерявшему 60,2 миллиарда долларов после обвинений в махинациях и манипуляциях акциями. За обеими историями стояло расследование исследовательской группы Hindenburg.

