Запущен космический телескоп Euclid для изучения темной энергии

Ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос телескоп Euclid для изучения темной энергии

Космический телескоп Euclid, предназначенный для изучения темной материи и темной энергии, был успешно запущен 1 июля на ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Запуск произошел с мыса Канаверал, штат Флорида, в 11:12 по местному времени (в 18:12 мск). После отделения от ракеты-носителя аппарат отправил на Землю свой первый сигнал, как и было запланировано. Целью месячного полета является точка Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли, где сейчас располагается телескоп имени Джеймса Уэбба.

Задача Euclid, обладающего широчайшим полем зрения из всех запущенных к настоящему моменту космических телескопов, заключается в создании крупнейшей карты Вселенной, охватывающей два миллиарда галактик на более чем трети неба. Предполагается, что аппарат сможет наблюдать галактики, свет от которых шел до Земли в течение 10 миллиардов лет. Это, по мнению ученых, позволит исследовать темную энергию, которая составляет 70 процентов массы-энергии Вселенной, и темное вещество, чей вклад составляет 25 процентов массы-энергии и 80 процентов вещественной массы Вселенной.

Аппарат имеет два научных инструмента: камеру видимого света для определения формы далеких галактик и спектрометр ближней инфракрасной области для измерения расстояния до них. Темная материя будет выявляться по эффектам, которые она накладывает на траекторию световых лучей через искривление пространства, что известно под названием гравитационного линзирования. Данные, полученные Euclid, будут сопоставлены с предсказаниями стандартной космологической модели ΛCDM, которая описывает эволюцию Вселенной, заполненную темной энергией и темной материей.

Ожидается, что первые изображения будут получены в октябре этого года, когда Euclid начнет работу, а обширные релизы данных запланированы на 2025, 2027 и 2030 годы. Стоимость миссии, которая продлится как минимум до 2029 года, составляет 1,4 миллиарда евро. Изначально предполагалось, что Euclid будет запущен с помощью ракеты Союз», однако «Роскосмос» в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией остановил пуски российских ракет с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В ближайшие годы НАСА собирается запустить космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope (RST), чья широкоугольная камера WFI предназначена для изучения эффектов темной энергии при наблюдении за сверхновыми, гравитационными линзами и барионными акустическими осцилляциями. Данные RST будут дополнять информацию от Euclid.