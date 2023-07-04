В Грузии назвали оскорбительным шаг Зеленского в связи с Саакашвили

Глава «Грузинской мечты» назвал оскорбительным шаг Зеленского в связи с Саакашвили

Шаг президента Украины Владимира Зеленского в связи с его бывшим грузинским коллегой Михаилом Саакашвили является оскорбительным. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».

По его мнению, оскорбительными, в частности, является причастность высокопоставленных представителей украинских властей к отправке Саакашвили в Грузию, а также их требование о возвращении бывшего грузинского лидера на Украину для прохождения лечения.

Ранее Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины вызвать грузинского посла Георгия Закарашвили и передать ему предписание покинуть республику в течение 48 часов. Он также потребовал, чтобы глава дипмиссии провел консультации в Тбилиси по вопросу о Саакашвили.