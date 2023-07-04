Песков прокомментировал посещение послом США арестованного в России Гершковича

Песков о посещении Гершковича: консульские контакты должны обеспечиваться обеими сторонами

Право на консульские контакты с задержанными должно обеспечиваться обеими сторонами, как США, так и РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал посещение послом США в Москве Линн Трейси американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже, передает ТАСС.

«Что касается реализации законного права на консульские контакты, это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться», — сказал представитель Кремля.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста Гершковичу по делу о шпионаже. Его оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

Журналист The Wall Street Journal (WSJ) был задержан 30 марта в Екатеринбурге. По версии следствия, он по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.