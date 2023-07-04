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16:17, 4 июля 2023Моя страна

В Татарстане пройдет фестиваль «Гриль-Морожка»

В парке Горького в Казани пройдет фестиваль «Гриль-Морожка».

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В казанском парке Горького 8 и 9 июля будет проходить фестиваль «Гриль-Морожка». Как уточняет со ссылкой на Дирекцию парков и скверов KP.RU, в эти дни жителей и гостей города ожидают необычные десерты, стейки и развлекательная программа.

Кроме того, организаторы фестиваля обещают выступления артистов и диджей-сеты на музыкальной сцене. Отмечается, что в дни проведения мероприятия желающие смогут сфотографироваться в фотозоне, посетить интерактивные и детские площадки, а также мастер-классы. Помимо прочего, в зоне отдыха посетители фестиваля смогут устроить пикник.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на берегу Карабашского водохранилища построили парк-отель.

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    Варвара Кошечкина
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