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16:11, 4 июля 2023Среда обитания

Израиль собрался стать энергетической державой

Минэнерго Израиля: страна проложит подводный кабель для экспорта электроэнергии в Европу

Фото: Nir Elias / Reuters

Израиль прорабатывает вопрос экспорта зеленой электроэнергии в Европу. Для этого страна готовится построить подводный электрический кабель, однако в этом вопросе ей необходимо ускориться, говорится на сайте Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения страны.

Глава ведомства Исраэль Кац назвал проект важной частью реализации национального плана страны в области энергетики. «Энергия — это сила, и Израиль станет энергетической державой», — заявил он.

Планируется, что подводный кабель соединит израильскую систему электроснабжения с Кипром и Грецией, а затем и другими европейскими странами, а также Египтом, Иорданией и государствами Персидского залива. Строительство кабеля начнут на территории Израиля. Электроэнергия будет поступать из находящихся на юге страны солнечных панелей в центральные и северные регионы.

Ранее Германия и Великобритания объявили о строительстве подводного кабеля в рамках проекта NeuConnect. Благодаря проекту, Великобритания собирается подключиться к мощной немецкой энергетической инфраструктуре, а Германия — экспортировать избыток возобновляемой электроэнергии.

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    Мария Черкасова
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