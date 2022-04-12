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Среда обитания

Главные экономики Европы соединятся «невидимой сетью»

Между Великобританией и Германией появится подводный электропровод

Фото: John Daniels / Globallookpress.com

Германия и Великобритания объявили о строительстве подводного электропровода в рамках курса Европы на развитие возобновляемых источников энергии и снижения зависимости от российских энергоносителей, пишет CNBC.
 
Проект соединения главных экономик Европы подводным кабелем получил название NeuConnect, его разработка стоила 1,95 миллиарда долларов. Мощность электропровода оценивается в 1,4 гигаватт, его протяженность — 725 километров.

Строительством займется компания Siemens Energy, работы планируется начать в текущем году. Неофициальное название проекта — «невидимая энергетическая сеть». Проект выгоден для обеих стран — Великобритания рассчитывает подключиться к мощной немецкой энергетической инфраструктуре, а Германия — закрыть «энергетические дыры» с помощью британских ветряных турбин. В 2021 году появился аналогичный проект — подводный кабель между Великобританией и Норвегией позволил странам совместно использовать возобновляемые источники энергии.

Ранее Европейская комиссия сообщила о запуске новой платформы для совместных закупок государствами-членами Евросоюза природного газа, СПГ и водорода. Цель — безопасность энергетического снабжения Европейского союза при приемлемых ценах и снижение зависимости от российских энергоносителей.  8 апреля ЕС принял решение о запрете импорта угля из России. Эмбарго вступит в силу с августа 2022 года.

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Платон Щукин
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