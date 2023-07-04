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08:00, 4 июля 2023Наука и техника

Описана роль новых российских истребителей в украинском конфликте

Военный эксперт Леонков: истребители Су-30СМ поражали все цели противника

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский истребитель Су-30СМ2, ставший следующей модернизацией после Су-30СМ, обладает высокой маневренностью, усовершенствованным внутренним оборудованием, одной из самых эффективных систем обнаружения целей в мире. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он также добавил, что постоянные модернизации необходимы, поскольку противник также регулярно совершенствует свои вооружения.

«Благодаря мощным двигателям самолет получил прирост тяговооруженности на 15-20 процентов. Произведена замена электроники, внутреннего оборудования, совершенствование систем обнаружения целей. Также истребитель стал более маневренным, что немаловажно для выполнения задач и достижения превосходства в воздухе», — подчеркнул Леонков.

Он также добавил, что у Су-30СМ2 достаточно большая номенклатура ракет, речь, в том числе, о морских ракетах, предназначенных для уничтожения надводных кораблей противника. Именно поэтому первым заказчиком истребителя стал военно-морской флот.

«Каждый истребитель рассчитан на определенное количество боевых вылетов. Его живучесть в воздушном бою связана с работой ПВО противника, которая тоже постоянно совершенствуется. Именно поэтому необходимы постоянные модернизации», — заключил Леонков.

Ранее сообщалось, что иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Министерству обороны России партию двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Все самолеты, которые планируют поставить до конца 2023 года, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.

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    Варвара Кошечкина
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