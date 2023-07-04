В России после мятежа ЧВК «Вагнер» захотели передать Росгвардии спецназ «Гром»

Стало известно о подготовке передачи спецназа «Гром» из МВД России в Росгвардию

В России захотели передать Росгвардии подразделения спецназа «Гром». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают «Ведомости».

По данным издания, подготовку к передаче спецподразделения из МВД в Росгвардию начали вскоре после встречи президента России Владимира Путина с руководством силовых ведомств, которая состоялась вскоре после завершения мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Различные источники сообщают, что хотя вопрос прорабатывается, соответствующего указа пока нет.

Спецназ «Гром» был создан в 2016 году на базе ликвидированной к настоящему времени Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). После упразднения ведомства спецназ вошел в состав главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, где использовался во время антинаркотических операций.

27 июня сообщалось, что Росгвардия получит танки и тяжелое вооружение.