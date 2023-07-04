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14:10, 4 июля 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о планах Украины и США следить за ЗАЭС с помощью NASA

В Минэнерго Украины рассказали о планах Киева и США следить за ЗАЭС с помощью NASA

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Украина и США планируют начать следить за обстановкой на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает пресс-служба украинского Минэнерго в Telegram.

Уточняется, что данная тема была затронута в ходе встречи главы ведомства Германа Галущенко с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк. «Обсуждалась возможная помощь США в мониторинге ситуации на станции, с использованием возможностей космического агентства США», — говорится в публикации.

Кроме того, Галущенко проинформировал Бринк о текущей ситуации в энергосистеме страны. Он рассказал о мероприятиях, которые проводятся для либерализации украинского энергетического рынка и его интеграции с европейским. Помимо этого, стороны обсудили подготовку к следующему отопительному сезону.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об алгоритме действий на случай провокации украинских войск в сторону Запорожской АЭС. По его словам, в Энергодаре проверены сирены и средства оповещения жителей, а оперативные службы готовы. Рогов добавил, что обстановка на станции спокойная.

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    Кристина Есикова
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