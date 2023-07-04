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06:47, 4 июля 2023Мир

Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации

Лидер партии Koos Иванов: России нужно ждать провокации со стороны Эстонии из-за баз НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

России нужно быть готовой к провокации со стороны Эстонии из-за строительства баз НАТО под Санкт-Петербургом, предупредил лидер эстонской партии Koos [«Вместе»] Олег Иванов. Об этом он заявил в интервью изданию Baltnews.

По словам политика, базы альянса будут расположены в ста километрах от города, а их строительство завершится в течение двух лет. «Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере!» — отметил он. В связи с этим, подчеркнул Иванов, Москве следует ждать военную провокацию в случае, если она «проспит так же, как проспала Украину».

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    Марина Совина
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