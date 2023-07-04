Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации

Лидер партии Koos Иванов: России нужно ждать провокации со стороны Эстонии из-за баз НАТО

России нужно быть готовой к провокации со стороны Эстонии из-за строительства баз НАТО под Санкт-Петербургом, предупредил лидер эстонской партии Koos [«Вместе»] Олег Иванов. Об этом он заявил в интервью изданию Baltnews.

По словам политика, базы альянса будут расположены в ста километрах от города, а их строительство завершится в течение двух лет. «Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере!» — отметил он. В связи с этим, подчеркнул Иванов, Москве следует ждать военную провокацию в случае, если она «проспит так же, как проспала Украину».