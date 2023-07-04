Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки Свитолиной

Американская теннисистка Винус Уильямс отказалась от традиционного рукопожатия с судьей после поражения от украинки Элины Свитолиной на Уимблдоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В последнем розыгрыше встречи судья сначала зафиксировал аут после удара Свитолиной, однако после просмотра видеоповтора поменял решение. Уильямс покачала головой и не стала подходить к главному арбитру.

Спортсменки встретились в первом круге Уимблдона. Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

43-летняя Винус Уильямс — старшая сестра Серены Уильямс. В активе американки сем побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Пять из них она одержала на Уимблдоне.