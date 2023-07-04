Российский подросток предстанет перед судом за создание нацистской группы

В Новороссийске 17-летний подросток предстанет перед судом за создание нацистской группы

В Новороссийске 17-летний российский подросток, обвиняемый в создании экстремистского сообщества, предстанет перед судом. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с февраля 2022-го юноша увлекся нацистской идеологией. С мая по сентябрь 2022 года он создал группу в одном из мессенджеров, где размещал запрещенную литературу и делился планами о нападениях на лиц других национальностей. В группировку вошли не менее пяти человек, в планах были акции, в том числе, и в отношении действующей власти.

В январе 2023 года деятельность экстремиста была пресечена сотрудниками ФСБ. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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